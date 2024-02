MORREU NO HRN, JOVEM BALEADO NO BAIRRO TERRENOS NOVOS, EM SOBRAL

Morreu ontem (10), no Hospital Regional Norte (HRN), o Jovem Anderson Lima de 26 anos de idade, morador do bairro Terrenos Novos, local onde foi baleado na noite do dia 31 de janeiro do corrente ano.





Segundo informações, a vítima trabalhava em uma loja durante dia, e a noite ainda vendia lanches para completar a renda familiar. Anderson deixou 2 filhos e uma esposa.





Sobral registra 14 homicídios dolosos no corrente ano!





A Polícia Civil está investigando o crime.