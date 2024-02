Mourão pede fim dos inquéritos conduzidos por Moraes

Durante entrevista concedida à uma emissora de TV, o senador e ex-presidente do Brasil, Hamilton Mourão, (Republicanos) defendeu que o Brasil ‘precisa voltar à normalidade’ com o fim dos inquéritos relatados pelo ministro Alexandre de Moraes.





“Inquéritos conduzidos por uma só pessoa que se arrastam, alguns há cinco anos. Ninguém pode ser submetido a um processo ad eternum. Há uma série de atos contrários ao devido processo legal. O país tem que voltar à normalidade e como é que se volta à normalidade? Vamos encerrar esses inquéritos”.





Mourão foi questionado se Bolsonaro tinha elementos para aplicar um golpe de estado e afastou a possibilidade. “O presidente Bolsonaro não tinha essa intenção. Apesar de que eu nunca conversei com ele sobre esse assunto. A conversa que eu tive com ele foi no sentido de que ele se dirigisse à nação, se fosse o caso se queixasse da condução do processo pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), passasse a faixa e prosseguisse sua vida porque ele é e continuará sendo o grande líder da direita”.





(Diário do Nordeste)