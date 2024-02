“PT teme que Bolsonaro fique ainda maior com perseguições e excessos”, diz vice presidente da sigla

O vice-presidente do PT, deputado Washington Quaquá, criticou a operação Tempus Veritatis da Polícia Federal, que teve como foco o ex-presidente Jair Bolsonaro e aliados. Quaquá comparou a situação com as adversidades enfrentadas por Lula, criticando o que vê como excessos e espetacularização do processo. Ele, contudo, viu positivamente a inclusão de Braga Netto e Augusto Heleno como alvos da operação, ressaltando a importância de seguir o devido processo legal.





Quaquá ainda pontuou preocupações com o fortalecimento da figura de Bolsonaro, temendo que as ações contra ele possam alimentar a narrativa de vitimização, semelhante ao que ocorreu com Lula. Ele alerta para o risco de Bolsonaro se tornar uma “ideia” resistente, fortalecida pela percepção de perseguição, especialmente se a situação econômica não melhorar.





Esta visão reflete uma inquietação maior dentro do PT, que teme o enfraquecimento do antibolsonarismo e o consequente fortalecimento político de Bolsonaro, mesmo em face de possíveis adversidades legais.





(Hora Brasil)