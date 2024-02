Mulher denuncia falso sequestro para esconder traição do marido

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) indiciou três pessoas por um falso sequestro, incluindo a suposta vítima, que denunciou o falso crime para encobrir uma traição. O caso ocorreu em Sengés.





De acordo com informações do Metrópoles, as investigações relataram que a mulher casada, mantinha um relacionamento extraconjugal em Itapeva, município de São Paulo. Seu amante, desconhecendo seu estado civil, simulou um falso assalto ao desconfiar da companheira e conseguir acessar seu celular





Após o suposto assalto, com receio de seu marido descobrir a traição, a mulher registrou um boletim de ocorrência alegando ter sido sequestrada e feita refém por duas horas. Em 8 de fevereiro, a PCPR, em conjunto com a Polícia Rodoviária de São Paulo, prendeu em flagrante um homem de 29 anos, suspeito de sequestrar a vítima.





Durante as investigações, imagens de monitoramento e a análise do celular do suspeito levaram as autoridades a suspeitar de uma armação entre os envolvidos. Confrontado com as evidências, o suposto sequestrador admitiu ter forjado o assalto. A mulher também confessou ter mentido sobre o sequestro.





Os homens foram acusados e indiciados por roubo e tentativa de invasão de dispositivo informático alheio, enquanto a mulher responderá por denúncia caluniosa.





(Via portal A Voz de Sta. Quitéria)