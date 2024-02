Paciente tem surto psicótico após cirurgia, pega arma e atira em enfermeira

Um paciente atirou contra uma enfermeira no Hospital do Servidor Público Estadual, na Zona Sul de São Paulo, na madrugada deste sábado (24). De acordo com a Secretaria da Segurança Pública (SSP), o homem se trata de um policial civil aposentado, de 70 anos.





Segundo o Instituto de Assistência Médica ao Servidor Público Estadual (Iamspe), o homem teve um aparente surto psicótico após a realização de uma cirurgia.





Quando sacou a arma de uma mochila, dois enfermeiros tentaram contê-lo, mas o paciente conseguiu efetuar um disparo, acertando o pé da profissional, de 49 anos.





O caso será investigado pelo 27º Distrito Policial - Campo Belo. Uma pistola e um revólver foram apreendidos para perícia.





A enfermeira que levou o tiro foi atendida e liberada. Segundo o Iamspe, ela passa bem.





(g1)