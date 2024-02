Padrasto é detido por forçar enteado de 8 anos a comer mato e brita; vídeo

A mãe da criança, que estava presente no momento da agressão e assistiu à cena, também foi presa.

Um caso chocante de abuso infantil veio à tona em Uberlândia, Minas Gerais, onde um homem de 40 anos foi detido após ser flagrado por um vizinho forçando seu enteado de apenas 8 anos a comer mato e brita no estacionamento do prédio onde residem. O denunciante registrou a ação e entregou as imagens à polícia, levando à prisão do padrasto na última segunda-feira (12/2).





No vídeo, o agressor pode ser visto ordenando que o garoto mastigue o material vegetal, desferindo um tapa em seu rosto após a recusa. A situação agrava-se quando o menino é compelido a ingerir brita, revelando um nível de crueldade inimaginável.