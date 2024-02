POLICIAIS CIVIS DO NÚCLEO DE HOMICÍDIOS DE SOBRAL PRENDEM HOMEM SUSPEITO DE HOMICÍDIO QUALIFICADO

Na tarde do dia 14.02.2024 (quarta-feira), o Núcleo de Homicídios e Proteção à Pessoa (NHPP) realizou o cumprimento do Mandado de Prisão Preventiva de um homem de 24 anos investigado por ser um dos autores do crime de Homicídio Qualificado ocorrido no distrito de Aprazível, zona rural do município de Sobral, no dia 09.08.2023.





Após as diligências investigativas, foi formulada uma representação policial que foi deferida pelo poder judiciário, autorizando a prisão do investigado.









Relembre o caso:





No dia 09.08.2023, no distrito de Aprazível, indivíduos em um automóvel de cor branca efetuaram diversos disparos de arma de fogo contra uma vitima de 36 anos que estava saindo de sua residência. A vítima não resistiu e faleceu em decorrência das lesões sofridas.





Importante destacar ainda a participação da população através de denúncias anônimas ao WhatsApp da Delegacia Regional de Sobral pelo número (88) 3677-4711 ou pelo telefone 181. O sigilo e o anonimato são garantidos.