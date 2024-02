Prefeitura de Sobral realiza sorteio dos boxes para permissionários do setor de confecções do Novo Mercado Central

A Prefeitura de Sobral realizou, nesta quarta-feira (07/02), no auditório da Escola de Saúde Pública Visconde de Saboia, o sorteio dos boxes do pavilhão superior do Novo Mercado Central para os permissionários que ocupavam temporariamente as tendas montadas na Rua Desembargador Moreira.





A partir do dia 14 de fevereiro (quarta-feira), os comerciantes passarão a ocupar o novo espaço e no dia 15 de fevereiro (quinta-feira) o local será reaberto ao público.





Na ocasião, cada permissionário recebeu uma ficha numérica para participar do sorteio e à medida que os números eram chamados, eles escolhiam o box de sua preferência. Para isso, foi utilizada uma ferramenta de sorteio eletrônico formulada pela Secretaria de Planejamento e Gestão (Seplag) para assegurar a lisura e transparência do processo.





Ao todo, foram sorteados 188 boxes, sendo 15 para o setor de bazar e 173 para o setor de confecções. A expectativa é que novos sorteios sejam realizados para os boxes remanescentes para atender os permissionários que escolheram não ficar nas tendas provisórias durante a reforma. Até abril, serão entregues pela gestão municipal 342 boxes.





(Sobral em Revista)