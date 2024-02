Operação Carnaval 2024 mobilizará mais de 7 mil profissionais da Segurança no Ceará

A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), por meio de suas coordenadorias e órgãos vinculados, inicia, nesta sexta-feira (9/2), a “Operação Carnaval 2024”. Os trabalhos operacionais acontecem em todas as Área Integradas de Segurança (AISs), contando diariamente com o trabalho de 7.730 agentes da Segurança Pública. A Operação vai se estenderá até a tarde da próxima quarta-feira.





“Estaremos empregando em todo o estado do Ceará, mais de 7000 membros das Forças de Segurança, diariamente, em todo Estado. Destes, 1276 pessoas das Forças de Segurança estarão atuando, especificamente, em Fortaleza. A ideia é que tenhamos um carnaval tranquilo, um carnaval de paz”, ressaltou o secretário da SSPDS, Samuel Elânio.





Polícia Militar





Com policiamento a pé, motorizado ou montado, militares reforçarão o policiamento nos principais locais de eventos carnavalescos no Estado. Somente na Capital, a Polícia Militar contará com 854 policiais. Além das ações ostensivas nos locais de eventos, a Polícia Militar do Ceará está presente também nas rodovias estaduais. Durante o feriado, 571 agentes do Batalhão de Polícia de Trânsito Urbano e Rodoviário Estadual (BPRE) atuarão em ações preventivas e ostensivas, com o objetivo de promover mais segurança e fluidez no trânsito durante o feriado de carnaval.





Polícia Civil





Todas as Delegacias Regionais da Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) funcionarão em regime de plantão durante o feriadão. No Ceará, os 287 policiais civis estarão, diariamente, distribuídos em unidades da PCCE na Capital, Região Metropolitana de Fortaleza, no Norte e no Sul do Estado. Em Fortaleza, os reforços ficam em seis delegacias distritais, sendo o 2º Distrito Policial (2º DP), 10º DP, 13º DP, 30º DP, 32º DP e 34º DP, além de unidades especializadas como a Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) e a Delegacia da Criança e do Adolescente (DCA), vinculadas ao Departamento de Proteção aos Grupos Vulneráveis (DPGV), e o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).





Corpo de Bombeiros





Além dos trabalhos policiais, o Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará (CBMCE) realizará também o trabalho preventivo em locais onde haverá aglomeração de público. Todos os 705 bombeiros militares irão fiscalizar a segurança contra incêndio e pânico das edificações, bem como atender ocorrências envolvendo salvamento aquático e emergências médicas pré-hospitalares.





Pefoce





Os núcleos da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) na Capital, em Sobral, Itapipoca, Canindé, Crateús, Quixeramobim, Juazeiro do Norte, Iguatu, Tauá e Russas atuarão com um efetivo de 80 servidores.





Tenda Lilás





O Governo do Ceará, por meio da Secretaria das Mulheres e da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), irá reforçar a segurança com a Tenda Lilás – espaço de acolhimento de mulheres e recebimento de denúncias – que será instalada nos municípios de Aracati e São Benedito. As duas cidades são grandes corredores da folia que, juntas, possuem expectativa de público de 500 mil pessoas por dia. As Tendas Lilás funcionarão com acolhimento, atendimento psicossocial e da Polícia Civil, além de distribuição de material com orientações.