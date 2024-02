Prefeitura retira camelôs instalados na calçada do Mercado Central de Sobral

Os camelôs instalados na calçada do Mercado Central de Sobral foram obrigados a se retirarem na manhã desta quarta-feira (21), pela Guarda Civil Municipal de Sobral (GCMS). A maioria dos ambulantes vendem verduras e frutas. De acordo com um dos comerciantes que não quis se identificar, dentre os que estavam instalados na calçada do equipamento muitos já têm um box no setor de hortifruti. “Eles vão para a calçada para aumentar a venda porque lá dentro não vende tanto quanto fora”, relatou.





Já um dos vendedores disse que a Prefeitura de Sobral está perseguindo os trabalhadores que não têm lugar fixo para vender. “Já tiraram a gente da Praça de Cuba, depois ameaçaram nos tirar da rua Cel. Ernesto Deocleciano. A coisa está complicada para nós porque não temos condições de pagar um box de R$ 270 e ainda estamos proibidos de fazer nossa venda na rua”, disse o ambulante.





Os agentes da GCMS instalaram grades de isolamento junto ao meio fio em toda extensão do Mercado Central para evitar que os vendedores voltem.





No dia 15 deste mês, os camelôs que foram transferidos para a avenida Desembargador Moreira da Rocha, durante a reforma do mercado, voltaram para o pavilhão superior, desocupando a via.





Por Edwalcyr Santos / Sistema Paraíso