QUATRO INDIVÍDUOS SUSPEITOS DE ENVOLVIMENTO EM HOMICÍDIOS MORREM EM CONFRONTO COM A PM EM IBIAPINA/CE

Quatro homens morreram durante um confronto com a Polícia Militar na madrugada desta segunda-feira (26) no município de Ibiapina. O quarteto é suspeito de participação na execução de um homem ocorrido na mesma madrugada na rua Júlio Ferreira, em Ibiapina. Na ocasião, indivíduos armados invadiram uma casa e executaram Wesley Fernandes Ferreira, 22 anos, com antecedente por tentativa de roubo.





Equipes do Comando de Policiamento de Rondas de Ações Intensivas e Ostensivas (CPRaio), Batalhão Especializado de Policiamento do Interior (BEPI) e Força Tática realizam um cerco na região que resultou na localização dos suspeitos de participação no homicídio. Houve confronto armado e quatro indivíduos morreram. Eles ainda foram socorridos ao hospital mas não resistiram. Com o grupo foram apreendidos um fuzil calibre 5.56, duas pistolas calibre 9mm, um revólver calibre 38 e uma vasta quantidade de munições de 5.56, 9mm e 38.





Nenhum policial ficou ferido. Ainda não há identificação dos mortos.





Com informações de Ibiapaba 24h