Russos podem dar nova vida ao Guarany de Sobral

Durante a entrega do Troféu Cacique de Ouro, que premiou desportistas sobralenses, o palestrante da noite e coordenador de futebol da Blockchain Sports, na região norte, Fernando Novaes, falou que a empresa e o Guarany de Sobral têm negociações avançadas.





De acordo com Fernando Novaes, a Blockchain Sports e o clube sobralense negociam para que o Cacique do Vale seja utilizado na formação de novos atletas. A parceria seria um alento para o clube que passa pela pior crise financeira no auge dos seus 85 anos de fundação.





Sem detalhar a proposta, o coordenador falou que o Guarany Sporting Club seria utilizado pela academia de futebol da Blockchain Sports, empresa que chegou ao estado do Ceará e faz investimentos de mais de R$ 300 milhões na construção de uma academia de futebol na cidade de Acopiara, interior do estado.





Em Sobral, a empresa que foi trazida pelo Senador Cid Ferreira Gomes (PSB), já mantém estrutura física, incluindo um prédio que passa por adequações para alojar jovens atletas da região, além de corpo técnico que acompanha cerca de 70 garotos.





Ainda de acordo com informações colhidas pelo jornalista Rondinelly Mota, o senador Cid Gomes estaria encabeçando a negociação entre a empresa e o Guarany de Sobral.





(Sobral em Revista)