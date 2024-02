Sanderson: PT busca consolidar regime bolivariano

Declaração foi dada em resposta ao pedido de cassação do PL

O deputado federal Ubiratan Sanderson (PL-RS) deu declaração ao Diário do Poder sobre provocação feita pelo senador Humberto Costa (PT-RS) à Procuradoria Geral da República pela cassação do registro do Partido Liberal em virtude das investigações contra a cúpula do partido.





Para o deputado gaúcho, o pedido do senador cumpre cartilha bolivariana seguida por partidos como PT e Psol e atenta contra a democracia.





“O pedido do senador Humberto Costa (PT-RS) de cassação do registro do PL é que é um ataque covarde ao estado democrático de direito. Sem partidos políticos, não há democracia”, avaliou o parlamentar.





E completou: “O sonho da esquerda sempre foi esse: estar no poder sem oposição e consolidar de vez no Brasil um regime autoritário comunista, de perfil bolivariano”.





(Diário do Poder)