Alexandre de Moraes concede liberdade provisória a Valdemar Costa Neto

O presidente do Partido Liberal (PL), Valdemar Costa Neto, foi solto neste sábado (10) por decisão do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF). A soltura foi concedida após parecer favorável da Procuradoria-Geral da República (PGR).





Costa Neto foi preso em flagrante durante uma megaoperação da Polícia Federal (PF) no país, por porte ilegal de arma de fogo e pepita de ouro. No sexto dia (9), Moraes havia convertido a prisão em flagrante em prisão preventiva, portanto, na opinião da Procuradoria-Geral da República (PGR), o ministro decisivo da liberdade.





Em defesa de Valdemar alegou não haver motivo relevante para sua prisão. Os advogados do presidente do PL argumentarão que a pepita em questão tem baixo valor e não configura crime, conforme jurisprudência estabelecida, além de afirmar que a arma estava registrada e pertencia a um dos pais.





Apesar da libertação de Valdemar, a Justiça mantém a prisão preventiva de Rafael Martins de Oliveira, Marcelo Costa Câmara e Filipi Garcia, também detidos na Operação Tempus Veritatis, que investiga uma suposta tentativa de golpe de Estado para impedir que Lula assumisse a Presidência do Brasil. Todos vocês envolvidos passarão por uma audiência de custódia.





“O Presidente Valdemar acaba de ser solto decorrente de decisão do Ministro Alexandre de Moraes. Teve concedida a sua liberdade provisória”, escreveu Fabio Wajngarten em rede social.





(Gazeta Brasil)