Topic que transportava pacientes de Hidrolândia colide com vaca na entrada de Santa Quitéria

Um acidente foi registrado na madrugada desta quarta-feira (07/02), na rodovia CE-257, na entrada de Santa Quitéria sentido Hidrolândia, próximo ao lixão. Uma van da Prefeitura de Hidrolândia, que transportava pacientes para fazer hemodiálise em Sobral, acabou colidindo com uma vaca, que invadiu a pista na hora e atingiu frontalmente.





No momento do fato, haviam 15 passageiros no veículo. Tanto eles quanto o motorista passam bem.





Em nota enviada ao A Voz de Santa Quitéria, logo após o incidente, a Prefeitura informou que a diretoria de transporte prestou assistência integral, garantindo suporte aos pacientes e que eles foram conduzidos até Sobral, bem como o transporte de retorno foi assegurado. "Reforçamos ainda, que o Município prezando pela continuidade do serviço público, irá garantir a continuidade no transporte dos pacientes a Sobral no período em que o transporte titular da rota, será reparado", completou.





Em novembro do ano passado, uma outra topic que também transportava pacientes daquele município se acidentou, ao descer o aterro na CE-176, na entrada de Santa Quitéria.





(A Voz Sta. Quitéria)