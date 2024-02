'Vaquinha' online arrecada R$ 202 mil para tratamento de criança vítima de violência em Canindé

Em uma demonstração tocante de solidariedade, uma campanha de arrecadação de fundos online ultrapassou a meta inicial de R$ 150 mil para auxiliar no tratamento do menino de 5 anos que teve seu órgão genital decepado pelo padrasto. A iniciativa, que teve início em 5 de fevereiro deste ano, atingiu a impressionante marca de R$ 202 mil em doações até a noite de segunda-feira (12).





O valor foi angariado em apenas uma semana, graças à generosidade de 6,4 mil pessoas que se uniram para ajudar a criança a se recuperar da terrível violência que sofreu. A comoção em torno do caso mobilizou uma onda de apoio, ultrapassando as expectativas iniciais e proporcionando uma perspectiva mais esperançosa para o tratamento da vítima.





O incidente ocorreu em 6 de dezembro do ano passado, em Canindé, quando a criança ainda residia com a mãe e o padrasto. Na ocasião, o menino foi levado ao Instituto Doutor José Frota (IJF) com seu órgão genital dilacerado, acondicionado em uma caixa de isopor. No mesmo dia, os médicos realizaram uma delicada cirurgia de reimplante, mas ainda são necessários procedimentos adicionais, incluindo uma cirurgia reconstrutora, e acompanhamento psicológico para ajudar a superar o trauma.





Atualmente, a criança está sob a guarda do pai biológico, e a arrecadação bem-sucedida da 'vaquinha' online fornecerá recursos vitais para garantir que o tratamento completo seja possível.





