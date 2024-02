Veja Nomes: 17 presos fogem de penitenciária no Piauí

Uma fuga em massa foi registrada na madrugada desta segunda-feira, dia 19, na Penitenciária Regional Dom Abel Alonso Núñez, na BR-135, no município de Bom Jesus, a 589 km de Teresina.





A fuga foi confirmada ao pi24h pela Secretaria Estadual de Justiça (Sejus). Ao todo, 17 detentos arrombaram cadeados, furaram uma parede e fugiram do presídio no sul do Piauí.





Os presos fugitivos identificados como: Augusto Ivan Ferreira Abade, Rosivaldo Florentino, Celio Moreira da Silva, Valter Pereira de Santana Júnior, Sabino Rodrigues de Souza Neto, Ruan Pinheiro da Guia, Jociel da Silva, Anderson da Costa, Mikael Marques da Silva, Matheus Alves Barreto, João Marcos Pereira.





E ainda Jacson de Sousa Laranjeira, Willian Gama de Souza, Givanilton Alves Rodrigues, Edgar Pereira dos Reis, Raendew da Silva Rodrigues Soares e Rafael do Nascimento da Silva.





As causas do ocorrido estão sendo investigadas através de procedimento administrativo no âmbito da Sejus. Desde a ocorrência, todas as forças de segurança já entraram em ação em diligências para a recaptura dos foragidos no Piauí.





Caso a população tenha informações dos foragidos poderá contactar a Administração Penitenciária através do telefone 86 99488-8133 ou demais forças de segurança através do 190.





