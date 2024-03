18 anos foragida! “Viúva Negra” é capturada em litoral paradisíaco

Uma mulher de 58 anos, Glória Regina Trajano Carvalho de Oliveira, foi capturada pela Polícia Federal em Búzios, RJ, após 18 anos foragida. Segundo informações da PF, a mulher encomendou o assassinato do ex-companheiro em 2001, visando beneficiar-se do dinheiro do seguro de vida que ele possuía. Após ser condenada por homicídio qualificado, evadiu-se e permaneceu desaparecida desde então.





Execução: Carlos Ribeiro da Silva, amante de Glória, foi o responsável por executar o crime, matando Claudionor Cordeiro de Oliveira Junior com um tiro na cabeça. Após investigações e monitoramento, os policiais localizaram Glória no município paradisíaco de Búzios, RJ.





Ação policial: A prisão ocorreu com o apoio da DELEPAT/RJ, FICCO/RJ e da Polícia Militar, efetuada pela Força Integrada de Combate ao Crime Organizado. Após o cumprimento do mandado de prisão, expedido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, Glória foi encaminhada à 126ª DP em Cabo Frio, RJ, para permanecer à disposição da Justiça.





Via Meio Norte