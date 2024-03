Emoção marca encerramento de atividades do Curso de Formação da PCCE na Aesp

Os novos inspetores e escrivães da Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) concluíram, nesta terça-feira (26), as atividades curriculares referentes ao Curso de Formação Profissional. A conclusão foi marcada por um seminário de encerramento, na Academia Estadual de Segurança Pública do Estado do Ceará (Aesp/CE), com a participação de gestores e chefes das forças estaduais de Segurança Pública.





A solenidade foi realizada no ginásio poliesportivo da Aesp, no bairro Mondubim, em Fortaleza, e ficou marcada por vários momentos de forte emoção para os alunos e para coordenadores, monitores, docentes e várias autoridades do organograma da Polícia Civil.





As turmas de futuros escrivães e inspetores haviam sido iniciadas ainda no ano passado e, após uma longa jornada de atividades teóricas e práticas, aproximam-se do sonho de fazer parte da Segurança Pública do Ceará. A formação foi conduzida por esta Academia, em parceria com a própria PCCE, e agora chega à reta final de exames e provas.





Durante o seminário, o diretor-geral desta Academia, delegado Leonardo Barreto, enfatizou a confiança no trabalho realizado, destacando o compromisso de fornecer informações e oportunidades de crescimento quantitativo e qualitativo para a Polícia Civil do Estado do Ceará.





“Hoje é um dia de celebração. Acreditamos que nosso principal objetivo é garantir um crescimento não apenas em números, mas, sobretudo, em qualidade para a Polícia Civil do Estado do Ceará. Acreditamos que nossa missão foi cumprida com eficiência e dedicação, graças ao comprometimento, respeito, hierarquia e disciplina demonstrados por todos os envolvidos.”, pontuou gestor.





O secretário da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), Samuel Elânio, compareceu ao encerramento e deu boas-vindas aos futuros policiais civis. Ao discursar, Samuel Elânio, ele enfatizou necessidade de integração entre as forças de segurança e realçou o papel dos novos policiais na investigação e no combate à criminalidade.





“Vocês não serão apenas policiais civis, mas integrarão o sistema de segurança, colaborando e compartilhando informações com todas as forças, respeitando suas especialidades e importâncias. Aqui, nos eventos e encontros semanais, representamos essa união. Sejam muito bem-vindos, o sistema de segurança aguarda ansiosamente a chegada de vocês, trazendo um reforço significativo e especializado em mão de obra para nossa segurança”.





Uma série de quatro palestras foi proferida aos alunos. Uma das palestrantes foi a delegada-geral adjunta da PCCE, Tereza Cruz. Também palestraram os delegados Renê Mesquita, Ivana Marques e Rudson de Oliveira Rocha.





Tereza Cruz também saudou a chegada do reforço para a PCCE e compartilhou expectativas em relação à contribuição dos novos policiais para o órgão.





“A Polícia Civil se enche de felicidade e de otimismo com a entrada dos senhores e das senhoras. Tenho a certeza de que serão servidores importantes para toda a Segurança Pública, não somente para a Polícia Civil. Vocês tiveram uma formação que, com certeza, foi a melhor. E eu tenho convicção plena de que prestação um serviço de extrema qualidade ao povo do nosso Estado”, ressaltou a delegada.





Também participaram da solenidade do coronel comandante-geral da Polícia Militar do Estado do Ceará (PMCE), coronel Klênio Savyo Nascimento Sousa; o superintendente de Pesquisa e Estratégia de Segurança Pública (Supesp), Nabupolasar Alves Feitosa; e o perito-geral da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce), perito Júlio Torres, além de gestores e delegados da Polícia Civil.





Site Polícia Civil/CE