Família é emboscada e morta a tiros no Rio de Janeiro

Pai, mãe e um bebê de sete meses estavam no carro.

Uma família foi morta a tiros dentro do carro em que estava no fim da noite do domingo (17), em Niterói, Rio de Janeiro.





Filipe Rodrigues e Raissa Santos morreram na hora. O filho, Miguel Felipe dos Santos Rodrigues, uma criança de 7 meses, com uma bala na cabeça e no joelho, chegou a ser operado, mas não resistiu . As informações são do g1 RJ.





De acordo com a Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí, responsável por investigar o caso, o contingente está em busca do que pode ter motivado o ataque . A família voltava para São Gonçalo, depois de um almoço na casa dos tios.





O ataque





A família ocupava um Voyage branco, alugado de uma locadora. Quando o veículo se aproximou de um ponto de ônibus na Estrada Bento Pestana, no bairro Baldeador, dois criminosos em uma motocicleta emparelharam e abriram fogo.





A criança foi levada para o Hospital Municipal Getúlio Vargas Filho, mas, devido a complexidade do quadro, foi transferido para o hospital Estadual Alberto Torres, onde passou por cirurgia. Às 5h08 desta segunda-feira, ele sofreu duas paradas cardiorrespiratórias e morreu.