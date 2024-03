Holandeses podem ter descoberto a cura para o HIV

Pesquisadores da Universidade de Amsterdã, na Holanda, estão celebrando um marco significativo na luta contra o HIV. Através do uso da inovadora técnica de edição genética CRISPR, eles podem ter encontrado uma maneira de eliminar o vírus das células humanas infectadas.





Atualmente, pacientes com HIV dependem de tratamentos antirretrovirais contínuos para controlar a doença. No entanto, a pesquisa liderada pela equipe holandesa revela uma possível mudança de paradigma. Ao aplicar o CRISPR em laboratório, os pesquisadores conseguiram remover o material genético do HIV das células T, as quais o vírus utiliza para se replicar. Isso sugere a possibilidade de erradicar completamente o vírus do corpo, potencialmente eliminando a necessidade de tratamento vitalício.





Os resultados preliminares foram apresentados no Congresso Europeu de Microbiologia Clínica e Doenças Infecciosas, onde os cientistas enfatizaram a importância desse avanço. No entanto, é crucial destacar que o estudo completo ainda não foi publicado em uma revista científica revisada por pares, e mais pesquisas são necessárias para confirmar e expandir esses resultados promissores.





Com informações do NY Post.