Homem chuta cara da ex, caída no chão, após vê-la de aliança

Alexandre Aparecido Cleis, de 39 anos, foi acusado de agredir com socos e chutes sua ex-companheira, de 34 anos, após descobrir que ela havia começado um novo relacionamento e ganhado uma aliança de seu novo parceiro. O incidente de violência, capturado por uma câmera de monitoramento, ocorreu na casa da vítima, onde ela também mantém um salão de beleza, no início da manhã de quarta-feira (27/03), em Cotia, Grande São Paulo. Com informações do Metrópoles.





Segundo o depoimento da mulher à Polícia Civil, ela estava separada de Alexandre desde 2021, mas ele havia morado na casa dela até 26 de fevereiro deste ano, quando alugou outro imóvel e se mudou. Após a mudança, a vítima iniciou um novo relacionamento. No entanto, quando Alexandre percebeu a aliança de compromisso no dedo da ex, sua atitude mudou drasticamente, tornando-se violento.





Por volta das 7h30 da quarta-feira, Alexandre foi até a casa da ex e pediu para entrar, alegando que gostaria de conversar. Ao ter a entrada negada e arrombar a porta, ele começou a agredi-la com socos e chutes, inclusive no rosto, conforme registrado pelas câmeras. A vítima conseguiu fugir enquanto Alexandre estava na cozinha, utilizando o salão de beleza que funciona na mesma residência.





Além das agressões, a mulher relatou que Alexandre roubou seu celular e carro, que estavam na residência. Até o momento da publicação da reportagem, o agressor não havia sido preso, mas a vítima já solicitou uma medida protetiva contra ele, que é apontado pela polícia como autor de violência doméstica.