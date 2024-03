HOMEM É EXECUTADO A BALA NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DO TORTO, EM SOBRAL/CE

Um crime de morte foi registrado no fim da tarde desta quinta-feira (21), na estrada que dá acesso à localidade de Beira do Rio, em São José do Torto/Sobral/CE.





A vítima foi identificada por Francisco Jorge Felipe Neto, conhecida por “Feijoada", morava na localidade de Beira do Rio, no distrito de Torto .





Segundo informações, a vítima estava se dirigindo para sua residência em uma moto, quando foi abordada por indivíduos até então desconhecidos, que efetuaram vários tiros atingindo as costas e cabeça da vítima, causando-lhe a morte imediata. Os criminosos fugiram em rumo ignorado e não foram localizados pelas autoridades da segurança pública.





Viaturas das polícias civil e militar estiveram no local da ocorrência, realizando os procedimentos de praxe.





Sobral registra 27 homicídios dolosos contra a vida no corrente ano!





A Polícia Civil irá investigar a autoria e a motivação do crime.