Moradores de Taperuaba estão preocupados com rachaduras na parede do açude Sonrisal

Um vídeo que circula em grupos de Whasapp mostrando possíveis rachaduras na parede do açude Camilo Calazans conhecido como Sonrisal, localizado no distrito de Taperuaba, está deixando os moradores das localidades de Vassouras e Bilheira assustados. Nas imagens é possível ver rachaduras que se estendem por grande parte da parede do reservatório.





O reservatório, com cerca de 2 milhões de metros cúbicos de água, que está sangrando com uma lâmina de aproximadamente 40 centímetros, possui dois sangradouros que com as chuvas do da madrugada do dia 28/2, a estrutura de um deles foi levada pelas águas que invadiu algumas casas localizadas às margens do rio Bom Jesus.





A equipe de reportagem do Sistema Paraíso foi até ao distrito e conversou com os residentes sobre o assunto. De acordo com eles, apesar da denúncia feita nas redes sociais a Defesa Civil de Sobral ainda não foi fazer vistoria no equipamento. Os Taperuabenses acreditam que as rachaduras foram causadas por formigueiros que se estendem por toda a extensão da parede.





Silvino Gomes, pintor, morador da localidade de Vassouras relatou que a população do logradouro não está dormindo bem, assutada com a notícia das rachaduras. “As pessoas estão muito aflitas porque elas têm medo de uma hora para outra acontecer um arrombamento. Um dos sangradouros já foi levado pelas águas e a população aumentou a passagem da água com medo de mais chuvas”, afirmou Silvino Gomes.





O agricultor Deusimar Paiva, disse que a cada dia que passa a situação vai piorando porque existem três formigueiros grandes na parte de baixo da parede.





O Portal Paraíso entrou em contato com a Defesa Civil de Sobral que afirmou que não tem informações sobre o caso das rachaduras e que na semana passada foi feito uma vistoria no local pela Secretaria de Obras e Serviços Públicos.





Por Edwalcyr Santos / Sistema Paraíso