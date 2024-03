NOTA DE CONGRATULAÇÃO E EXORTAÇÃO : Delegado Jaime Linhares reafirma liderança e vence eleição da Adepol

Parabenizamos calorosamente o Delegado Jaime Linhares por sua reeleição como presidente da Associação dos Delegados de Polícia do Ceará (ADEPOL-CE). A vitória da chapa 1, com um expressivo total de 321 votos, reflete a confiança e o apoio contínuo de seus colegas à sua liderança e visão. A eleição, realizada nesta quarta-feira, 27, demonstrou o espírito democrático e a participação ativa dos membros da associação. Também estendemos nosso reconhecimento à delegada Anna Scotti e à chapa 2 pela participação significativa no processo eleitoral, contribuindo para o fortalecimento da democracia interna e do debate construtivo. Desejamos ao Delegado Jaime Linhares sucesso contínuo em sua gestão, sabendo que sua experiência e dedicação seguirão contribuindo grandemente para os interesses dos delegados de polícia do Ceará.





A Polícia Civil unida e forte com a Adepol e o Sinpol (Sindicato dos Policiais Civis do Ceará), através de seu presidente, Toni Brito, trabalha firmemente para que a justiça e o reconhecimento do governador Elmano de Freitas se faça presente de imediato realçando seu slogan de "cuidar das pessoas" encaminhando com o presidente da Assembleia, Evandro Leitão, e a Procuradoria-Geral do Estado, o ajuste necessário para a concessão da aposentadoria com PARIDADE de vencimentos aos policiais civis como previsto pela decisão do Supremo Tribunal Federal (STF), trazendo assim a diretriz da simetria com policiais federais, policiais rodoviários federais, agentes penitenciários federais, policiais civis de diversos estados, e policiais militares. É JUSTO. É LEGAL. Quem perdeu sua vida, se dedicou anos a fio, e continua no combate pela segurança do cidadão não pode ser esquecido!





(César Wagner)