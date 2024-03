Oscar Rodrigues confirma pré-candidatura em Sobral e pode buscar apoio de Ciro Gomes

O deputado estadual, Dr. Oscar Rodrigues (União) confirmou que é pré-candidato a Prefeitura de Sobral nas eleições municipais. A definição estava entre ele e o filho, o deputado federal Moses Rodrigues (União), mas ficará a cargo do pai disputar o cargo.





"Já está definido que eu vou ser o candidato e estou com muita segurança nisto e acredito das grandes possibilidades da vitória. O Republicanos já nos procurou para se aliar conosco, e tem o MDB também", disse com exclusividade ao O POVO na quinta-feira, 7.





Oscar foi candidato em 2020, quando o atual prefeito Ivo Gomes (PSB) foi reeleito com 59,23% dos votos válidos. Com a família Ferreira Gomes dividida, o deputado estadual disse que aguardará manifestação tanto de Ciro como Cid no cenário.





"Política tudo é possível, então a gente vai aguardar alguma manifestação da parte deles (Ciro e Cid)", declarou. Oscar ainda afirmou não ter pensado em conversar com Ciro, mas que é uma grande liderança e de grande expressividade em Sobral.





"Não pensei nisso (procurar apoio de Ciro), mas o Ciro é uma grande liderança e de grande expressividade em Sobral", declarou





O deputado federal Moses Rodrigues, candidato em Sobral em 2016, tendo também sido derrotado por Ivo Gomes, disse que a sua decisão de não concorrer passa pelos compromissos no Congresso Nacional. Ele foi eleito um dos vice-presidentes do União Brasil a nível nacional e deverá ter o nome indicado para compor a coordenação da bancada federal.





"E então dentro de todos esses compromissos e responsabilidades que nós assumimos aqui, nós vamos continuar na militância, ajudando logicamente o Estado do Ceará, ajudando lá na construção de um projeto de governo para o meu pai, que é deputado estadual, e ele irá disputar a Prefeitura de Sobral", declarou.





O presidente estadual do União Brasil, Capitão Wagner, disse que as pesquisar internas do partido apontavam tanto Moses como Oscar com pontuações muito semelhantes. Portanto, a decisão seria familiar entre os dois, e não política.





Com informações do portal O Povo

Foto montagem