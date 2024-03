Direita vence em Portugal e elege ao menos 131 do total de 230 deputados

Chega! conquistou 18% dos votos e elegeu 46 deputados, mas não deve integrar o novo governo.

Os três partidos de direita venceram a esquerda com margem confortável de votos e deverá governar Portugal, após as eleições legislativas realizadas nesta domingo (10).





De acordo com os votos apurados até 21h30 (hora de Brasília), a aliança de centro-direita liderada pelo PSD deverá eleger 77 deputados e o Chega!, de direta, conquistou 46 assentos na Assembleia da República, enquanto a a Iniciativa Liberal (IL), também do campo conservador, elegeu 8 parlamentares. No total, o campo da direita elegeu ao menos 131 de um total de 230 deputados.





O percentual de abstenção sofreu redução expressiva em relação aos 42% de eleitores que não compareceram às urnas nas eleições anteriores. Neste domingo, a abstenção somou 33,8%, considerada baixa para os padrões do regime parlamentarista onde o voto não é obrigatório.





O secretário-geral do Partido Socialista (PS), Pedro Nuno Santos, reconheceu a derrota há poucos instantes e disse ainda que já felicitou o secretário-geral do PSD, Luís Montenegro. O PS elegeu 75 deputados e o Bloco de Esquerda (BE), apenas cinco. A derrota da esquerda tornará sua bancada a mais reduzida dos últimos tempos.





Chega! fora do governo





Durante coletiva, esta noite, Montenegro reafirmou promessa de campanha de que não convidaria o Chega! para compor o governo. Essa decisão deixa a aliança vencedora com maioria quase precária, em relação à esquerda.





Como determina o rito em um regime parlamentarista, o presidente português Marcelo Rebelo de Souza deverá convidar o líder do PSD e da AD, a formar o futuro governo, deflagrando negociações com objetivo de ampliar a aliança com o Chega e a Iniciativa Liberal.





(Diário do Poder)