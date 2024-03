Taxa de investimento despenca e já é a menor desde 2019

Dados recém-divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) revelam que a taxa de investimento no Brasil atingiu seu ponto mais baixo desde 2019. Com apenas 16,5% em 2023, a taxa de investimento é uma preocupação para analistas econômicos e autoridades governamentais.





De acordo com a coordenadora das Contas Nacionais do IBGE, Rebeca Palis, esse declínio significativo na taxa de investimento foi impulsionado pelo recuo na Formação Bruta de Capital Fixo (FBCF). Este indicador é crítico para medir o investimento em ativos fixos, como equipamentos e construção, fundamental para o crescimento econômico a longo prazo.





Além disso, a taxa de poupança também apresentou uma queda preocupante, registrando 15,4% em 2023, o menor nível desde 2020. Palis apontou que esse declínio na taxa de poupança foi resultado do aumento no consumo das famílias, que cresceu mais rapidamente do que o Produto Interno Bruto (PIB) no último ano.





O contexto econômico desafiador e a incerteza política podem estar contribuindo para essa desaceleração nos investimentos e na poupança. Analistas econômicos enfatizam a importância de políticas que estimulem o investimento e promovam um ambiente econômico mais estável e favorável aos negócios.





Com as taxas de investimento e poupança atingindo os níveis mais baixos em anos, a recuperação econômica sustentável pode enfrentar obstáculos significativos. A necessidade de medidas políticas eficazes e estratégias de longo prazo para revitalizar o investimento e promover a poupança se torna cada vez mais urgente.





Fonte: Folha do Estado