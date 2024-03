Posto da Polícia Rodoviária desaba durante forte chuva em Aquiraz/CE

A cobertura do posto da Polícia Rodoviária Estadual (PRE-CE) na Avenida Presidente Castelo Branco, a CE-040, em Aquiraz, desabou na manhã desta quarta-feira (27), durante a chuva que ocorre desde a madrugada em Fortaleza, na Região Metropolitana e no interior.





Com a queda da cobertura, veículos da polícia foram atingidos. Ninguém se feriu. No momento do acidente ocorria a troca de turno entre os agentes e havia poucas pessoas no local.





Ainda conforme o agente, a estrutura não estava comprometida e havia recentemente passado por uma reforma recente.





Imagens feitas pela da TV Verdes Mares mostram a fachada caída. É possível ver que a estrutura onde ficam os agentes ficou preservada.





O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) alertou para os efeitos de fortes chuvas em todo o litoral cearense nesta quarta-feira (27). Conforme o órgão, a região deve receber chuva de até 50 milímetros, ventos intensos (de até 60 km/h).





Há também "baixo risco" de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.





(g1/CE)