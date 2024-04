Adolescente furta carro da mãe após briga em festa e atropela 4

Quatro pessoas ficaram feridas em um atropelamento, na madrugada desse domingo (14/4), após confusão em uma casa de festas, na Rua Boiacá, em Bento Ribeiro, zona norte do Rio de Janeiro. Um adolescente, de 17 anos, teria causado o acidente depois de uma briga na boate. O veículo usado por ele havia sido furtado da mãe momentos antes do crime.





Segundo testemunhas, houve confusão entre o jovem e um grupo de pessoas durante a festa. Os seguranças da casa noturna retiraram todos do local, e o adolescente, em seguida, foi agredido. Revoltado, ele pegou o carro da mãe e atropelou os desafetos.





Uma das vítimas, Marcos Iuri da Silva Costa sofreu traumatismo craniano e lesão no pulmão, de acordo com o G1. Ele segue internado no Hospital Getúlio Vargas, na zona norte da cidade.





A Polícia Cívil do Rio de Janeiro confirmou que o caso é investigado pela 30ª DP (Marechal Hermes). O adolescente prestou depoimento na unidade acompanhado pela responsável legal. Os agentes buscam imagens de câmeras de segurança da região e ouvirão vítimas e testemunhas.





Metrópoles