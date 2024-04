Homem cai em emboscada e é espancado após ajudar mulher em rodovia

Um homem, de 63 anos, caiu em uma emboscada ao ajudar uma mulher que pedia socorro na GO-060, em São Luís de Montes Belos, a cerca de 127 km da capital goiana. Segundo informações da Polícia Militar, a vítima parou para atender ao pedido de ajuda, mas, quando desceu do carro, foi surpreendido por dois homens.





O crime ocorreu na madrugada desse domingo (14/4). A vítima foi espancada, esfaqueada e teve o carro roubado pelo trio. A mulher e os dois homens acabaram presos horas depois, em Goiânia.





De acordo com a PM, uma equipe médica se deslocava de Goiânia para Iporá, passando pela rodovia, quando viu o idoso pedindo ajuda na rodovia. Apesar de bastante ferido, ele conseguiu contar sobre a emboscada e passar informações sobre o carro roubado.





A vítima foi levada pela equipe médica para o Hospital Regional Geraldo Landó, em São Luís de Montes Belos, onde ficou internado em estado grave. Em seguida, a PM foi informada da situação e passou a trocar informações com outros batalhões sobre o crime.





O carro do homem foi localizado no início da manhã desta segunda-feira (15/4) próximo à Praça do Ratinho, no Setor Oeste de Goiânia. Os dois homens e a mulher, descritos pela vítima, também estavam no local e acabaram presos em flagrante pelo crime de latrocínio tentado. A PM detalhou que dentro do carro os militares encontraram manchas de sangue.





Metrópoles