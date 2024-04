Torcedor erra saída e desce com carro por escada do Mineirão

Um torcedor do Cruzeiro, que deixava o estacionamento do Mineirão, errou o caminho e desceu com o carro pela escada de pedestres. A cena inusitada ocorreu após o duelo da Raposa contra o Botafogo, na noite deste domingo (14), na estreia do Brasileirão. A informação é do ge.



O motorista deixava o local com o filho e a esposa, quando viu uma placa indicando uma saída e decidiu acessar o local com o veículo. Ao perceber que estava no local errado, ele parou. Ninguém se feriu.

Para retirar o veículo do local, o Corpo de Bombeiros amarrou uma corda na parte de trás do carro e utilizou também uma almofada de borracha, inflada com ar, para ajudar na retirada do veículo. O local foi isolado para a realização da ação.

"Realizamos uma análise inicial da cena e a estabilização do veículo. Utilizamos alguns equipamentos para realizar a estabilização e a almofada pneumática para elevá-lo e conseguir retirá-lo do local onde ele se encontrava. Retiramos e entregamos o veículo ao proprietário", explicou o tenente Paulo César Soares, que atendeu o chamado.

Diario do Nordeste