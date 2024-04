Homem atira em clientes em calçada de bar e deixa um morto e dois feridos

Um homem, pilotando uma motocicleta, parou em frente a um bar no bairro Pirambu, em Fortaleza, e atirou contra pessoas que bebiam na calçada de um bar, deixando ao menos um morto e dois feridos. O caso aconteceu na rua Marcílio Dias, no último sábado (13).





Equipes da Polícia Militar do Ceará (PMCE), da Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) e da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) foram acionadas ao local, para apurar a ocorrência. Segundo informou a polícia, a suspeita é de que o indivíduo tinha a intenção de matar o máximo de pessoas possível, sem ter delimitado alvos específicos ao realizar a ação criminosa.





Essa hipótese é considerada por alguns motivos – as vítimas não tinham qualquer envolvimento com o crime, apenas eram moradores da região, e também conhecidos por toda a vizinhança. Além disso, quando um integrante de um grupo criminoso realiza uma execução do tipo, geralmente ele passa pelo local repetidas vezes antes do ataque, para localizar o alvo pretendido, e nessa ocorrência o suspeito passou apenas uma vez.





As vítimas tinham média de idade de 50 anos e, até o momento, não foram formalmente identificadas. Ao menos três pessoas foram baleadas no ataque, no entanto não se sabe precisar se houve mais atingidos – quando as forças de segurança chegaram ao local, as pessoas já haviam sido socorridas para hospitais da região em veículos particulares.





