Aeronáutica abre concurso com 15 vagas para formação de Oficiais Aviadores, Intendentes e de Infantaria

O Comando da Aeronáutica anunciou a abertura de um novo Exame de Admissão ao Curso de Formação de Oficiais Aviadores, Intendentes e de Infantaria. O edital disponibiliza um total de 15 vagas, sendo 5 para Oficiais Aviadores (ambos os sexos), 5 para Oficiais Intendentes (ambos os sexos) e 5 para Oficiais de Infantaria (apenas sexo masculino).





As vagas mencionadas incluem reservas para candidatos que atendam aos requisitos especificados no edital. Podem se inscrever profissionais voluntários brasileiros maiores de 18 anos, com ensino médio completo, entre outras exigências descritas no documento.





As inscrições estarão abertas de 5 a 22 de abril de 2024, com uma taxa de inscrição de R$ 90,00. O processo seletivo incluirá prova escrita, inspeção de saúde, exame psicológico, teste de condicionamento físico, procedimento de heteroidentificação e validação documental. A prova objetiva está agendada para o dia 7 de julho de 2024.