A segunda edição do programa de estágios SD Talentos em Sobral está a todo vapor! Se você está em busca de uma oportunidade para desenvolver suas habilidades e fazer parte de uma equipe incrível, esta é a sua chance! As inscrições estão abertas até a próxima sexta-feira (5/4). Não perca essa oportunidade de fazer parte do nosso time! Candidate-se agora em nosso site