Eclipse mais observado de todos os tempos será em 8 de abril; veja como assistir ao vivo na internet

Estados Unidos, México e Canadá serão os países que terão a chance de acompanhar o eclipse solar total ou parcial na próxima segunda-feira (8).





No Brasil, porém, o fenômeno não será visível. O tema esteve entre os assuntos mais buscados no Google hoje (3), segundo o Google Trends.









O que é o eclipse solar total





O fenômeno ocorre quando a Lua fica posicionada entre o Sol e a Terra. A Lua bloqueia toda a luz do Sol, impedindo que a luz atinja alguns pontos do planeta.

O eclipse solar total acontece quando a Lua bloqueia todos os raios do Sol, transformando por um período o dia em noite.

A previsão é que o alinhamento entre três corpos celestes aconteça por cerca de quatro minutos.

Quando a Lua bloqueia apenas parte da luz do Sol, o fenômeno, portanto, é classificado como eclipse solar parcial ou anular.





O eclipse de 8 de abril de 2024 será um eclipse solar total. Será o último eclipse solar total visível nos Estados Unidos até 2044.









Nasa





Assim, a depender da localização, as pessoas poderão acompanhar o eclipse solar total e parcial. Estima-se que mais de 30 milhões de pessoas estejam no caminho do eclipse solar total.









Onde assistir





"Embora o fenômeno não seja viável de ser observado no Brasil, é possível acompanhar ao vivo no canal do Youtube da Nasa, a agência espacial dos EUA, e na Disney+.