Agente de saúde é morta a tiro na frente da filha durante assalto no interior do Ceará

Uma agente de saúde foi morta a tiro na frente da filha durante um assalto no Bairro Jardim Gonzaga, em Juazeiro do Norte, no interior do Ceará, na manhã desta segunda-feira (29). O crime foi registrado por uma câmera de segurança. Um suspeito, de 26 anos, foi preso na tarde desta segunda.

O vídeo mostra mãe e filha em uma motocicleta sendo abordada por dois homens, também em uma moto. Durante a ação, os suspeitos levam a mochila e outros objetos. Na fuga, um deles atirou e atingiu a agente de saúde, que pilotava o veículo. O suspeito capturado seria o homem que aparece no vídeo pilotando a moto. Ele foi encontrado no bairro Tiradentes, em Juazeiro do Norte, com a motocicleta usada no crime.





Após ser ferida, Janaína Santos Alves, de 44 anos, se desequilibrou e tombou na via. Enquanto isso, a filha dela saiu correndo pela via, em busca de ajuda. A mulher chegou a ser socorrida, mas não resistiu ao ferimento. O Sindsaúde Ceará divulgou uma nota de pesar lamentando a morte da agente de saúde, que atuava na Unidade Básica do Bairro Triângulo.





"Sindsaúde Ceará se solidariza com familiares e amigos pelo falecimento da Agente Comunitária de Saúde, Janaína Santos Alves. Atuou como ACS Estadual cedida no município do Juazeiro do Norte. Nossos mais sinceros sentimentos aos familiares e amigos", disse o Sindicato.





De acordo com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) a Delegacia Regional de Juazeiro do Norte investiga as circunstâncias do latrocínio. As imagens das câmeras irão auxiliar o trabalho dos agentes.





G1 Ceará