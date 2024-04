Menino trans de 12 anos consegue mudar o nome e gênero após decisão judicial

Gustavo Alencar, 12 anos, conseguiu alterar nome e gênero na certidão de nascimento, após decisão judicial. Ele recebeu a nova certidão de nascimento na última sexta-feira, 26. O garoto nasceu no Crato, região do Cariri. Desde dos sete anos, ele se reconhece trans e, na mesma época, comunicou à família sobre sua identidade de gênero.





A lei autoriza a retificação da certificação de nascimento para menores de 18 anos somente com o aval dos pais e com decisão judicial. A Defensoria Pública do Ceará (DPCE) assistiu o caso e obteve a autorização para a mudança.





Em publicação nas redes sociais, a Defensoria destaca que "agora, [Gustavo] não enfrentará mais o constrangimento de ser chamado pelo nome de nascimento na escola". A mãe, Amanda Alencar, afirma que sempre apoiou o filho e que a mudança traz paz e estabilidade emocional para Gustavo.





O POVO