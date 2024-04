Policial resgata mulher e cachorro que ficaram 8 horas presos em rio no interior do Ceará

Um policial militar de folga resgatou uma mulher e um cachorro que estavam presos em um rio no município de Limoeiro do Norte, no interior do Ceará, sob risco de afogamento. Conforme relatado, ficaram cerca de oito horas presos no local, com a mulher se segurando na vegetação para não ser levada pelo rio.



Cabo Pereira, agente lotado no Batalhão Especializado de Policiamento no Interior (Bepi) da Polícia Militar do Ceará (PMCE), foi procurado em casa por moradores das proximidades, que procuravam ajuda após saberem sobre a situação da mulher. Ele foi até o local e fez o resgate com o auxílio de profissionais do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará (CBMCE), que chegaram pouco depois.

Policial resgata mulher e cachorro em rio no Ceará

Imagens feitas por uma testemunha, durante o salvamento, mostram o momento em que a mulher e o cachorro conseguem sair da água, amparados em uma boia do Corpo de Bombeiros. A ocorrência se deu na localidade de Sírio Morros, em Limoeiro do Norte, no último domingo (28).

Foi relatado ainda que uma segunda mulher também estava se afogando no local, mas não foi encontrada até o momento. Os agentes do Corpo de Bombeiros seguiram nas buscas.

Portal GCMAIS