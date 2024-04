Secretário da SSPDS reconhece ineficácia de medidas e quer fortalecer ações policiais

Crítica ao atraso na implementação de medidas de segurança eficazes pelo secretário da SSPDS e questionamento sobre o progresso do plano de segurança do governador Elmano





O secretário da SSPDS, Samuel Elânio, visitou ontem municípios de Itaitinga e Horizonte, na Região Metropolitana de Fortaleza, para reforçar ações policiais contra a violência, juntamente com o Delegado-geral da Polícia Civil, Comandante da Polícia Militar e outras autoridades da segurança. As visitas focaram no desenvolvimento de estratégias integradas com as Forças de Segurança locais, visando ações mais eficazes no combate ao crime nessas áreas.





✴️ CÁ PRA NÓS: É preocupante o reconhecimento tardio da ineficácia das medidas de segurança por parte do Secretário da SSPDS. Isso levanta questões importantes sobre a efetividade das políticas públicas de segurança em vigor. Além disso, fica a dúvida: em que estágio está o plano de segurança anunciado pelo governador Elmano, que foi delegado ao secretário para execução? A demora na implementação e a falta de resultados concretos até o momento são motivos de grande preocupação para a população afetada.





FONTE: CÉSAR WAGNER