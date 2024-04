Após 50 dias, fugitivos de Mossoró são presos no Pará

A polícia conseguiu capturar Deibson Cabral Nascimento e Rogério da Silva Mendonça, fugitivos do presídio federal de segurança máxima de Mossoró, no Rio Grande do Norte, desde 14 de fevereiro.





Os criminosos, da facção Comando Vermelho, foram capturados nesta quinta-feira (4) em Marabá (PA), a 1,5 mil km de Mossoró.





A captura ocorreu após uma operação conjunta da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e a Polícia Federal (PF). Os dois bandidos estavam em um carro no momento da prisão.





Inicialmente, a decisão é que os dois criminoso retornarão para o mesmo presídio de onde fugiram, em Mossoró.





(Diário do Poder)