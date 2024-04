Ciro Gomes diz que não vai bater de frente com os irmãos na eleição de Sobral

O ex-governador e ex-ministro Ciro Gomes (PDT) garantiu que não vai fazer disputa direta com os irmãos na eleição do município de Sobral, berço político da família. Ciro está rompido com o senador Cid Gomes (PSB) e com o atual prefeito de Sobral, Ivo Gomes (PSB), após briga interna no PDT.





“Eu não vou contra meus irmãos. Eles podem vir contra mim, mas eu não vou contra eles em nenhuma hipótese”, garantiu ele, pontuando que então não participará das articulações políticas do partido no município. Ivo, eleito quando a família ainda estava unida em torno do mesmo projeto, deve indicar sucessor para disputar o pleito deste ano na cidade, com o apoio de Cid.





Enquanto na eleição de Sobral o ex-governador não deve atuar de modo direto, em Fortaleza Ciro apoia a reeleição do prefeito José Sarto (PDT) – o PSB dos irmãos Cid e Ivo, por sua vez, ainda não chegou a bater o martelo sobre lançar candidatura própria ou apoiar um nome de outro partido. Ivo já defendeu a tese de ter candidato próprio na capital cearense, citando a ex-governadora Izolda Cela. Outra hipótese trabalhada pelo grupo de Cid, que comanda o partido no Ceará, é apoiar a candidatura a ser lançada pelo PT.





O grupo comandado por Ciro e o grupo comandado por Cid no PDT racharam de modo definitivo no último ano, em meio a discordâncias sobre a posição do partido com relação a integrar a base do Governo do Estado, tocado por Elmano de Freitas (PT) desde o início de 2023. O grupo de Cid se manteve próximo dos petistas, com destaque à figura do ministro e ex-governador Camilo Santana (PT), enquanto Ciro se firmou na oposição a Elmano.





O PDT de Fortaleza lançou nesta quinta-feira (4) a chapa de pré-candidatos a vereador pelo partido para o pleito deste ano na capital cearense. O evento contou com a participação das principais autoridades da sigla no estado, incluindo Ciro e o ex-prefeito Roberto Cláudio.





Fonte: GCmais

Foto: Agência Basil