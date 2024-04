CRISE FINANCEIRA: Presidente do BC alerta sobre a inflação: “Cenário ficou mais difícil no último mês e meio”

Roberto Campos Neto, presidente do Banco Central, declarou na quarta-feira (3) que a inflação e os núcleos estão em queda na maioria dos países emergentes, embora tenha observado que em alguns a inflação de serviços já está aumentando. Ele mencionou que “Alguns bancos centrais estão tentando entender se há relação entre mão de obra apertada e os preços de serviços”.





Sua declaração vem duas semanas após o Copom (Comitê de Política Monetária) do Banco Central decidir diminuir a taxa básica de juros em 0,5 ponto percentual, de 11,25% ao ano para 10,75%. Essa foi a sexta redução consecutiva, seguindo a série de quedas que começou em agosto de 2023.





Foi considerado que a taxa Selic é a principal ferramenta da política monetária para controlar a inflação em uma economia. Isso ocorre porque juros mais altos tornam o crédito mais caro, diminuem a vontade de consumir e incentivam novas alternativas de investimento para as famílias.





A inflação no Brasil terminou 2023 em 4,62%, de acordo com o IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo), o medidor oficial. Em fevereiro, o indicador acelerou novamente e atingiu 0,83%, um aumento de 0,41 ponto percentual em relação a janeiro, quando variou 0,42%.





Campos Neto destacou que uma pesquisa realizada nos Estados Unidos sugere que não há relação entre as variáveis no país no momento atual, mas afirmou que a situação no mercado emergente pode ser diferente.





O presidente do BC observou que, ao analisar a inflação global, há uma imagem mais complexa dos núcleos de inflação na ponta. Os núcleos em alguns países ainda estão caindo, mas a uma velocidade menor. Em outros, no entanto, estagnaram, e em alguns começaram a subir um pouco.





Ele reafirmou que o processo de desinflação foi impulsionado pelos preços de alimentos e energia. Ressaltou que este processo ocorreu em um cenário de pleno emprego.





No entanto, segundo o banqueiro central, “o cenário de inflação global ficou mais difícil no último mês e meio”.





Campos Neto está participando do 10º Brazil Investment Forum, organizado pelo Bradesco BBI, em São Paulo.





(TBN)