Empresário é preso suspeito de estuprar filha de 12 anos e a ameaçar caso ela o denunciasse

Segundo a Polícia Civil, homem possuía armas de fogo em casa. Vítima contou que seu pai ameaçava agredi-la fisicamente caso ela contasse para alguém sobre o abuso.

Um empresário de 37 anos foi preso suspeito de estuprar a filha de 12 anos e ameaçá-la caso ela o denunciasse em Santo Antônio do Descoberto, no Entorno do Distrito Federal. Segundo a Polícia Civil, o homem possuía armas de fogo em casa.





A vítima contou à polícia que seu pai ameaçava agredi-la fisicamente caso ela contasse para alguém sobre o abuso. Devido a esses fatos, a PC prendeu o suspeito preventivamente nesta quarta-feira (3).





Na residência do homem, as armas também foram apreendidas. A ação foi deferida pela Vara Criminal do município.





Fonte: G1