Elon Musk desfia Moraes e anuncia que derrubará censura a brasileiros

O empresário dono da rede social X, Elon Musk, dobrou a aposta contra o presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes. Neste sábado (6), o bilionário anunciou que removerá todas as restrições impostas pelo magistrado aos perfis de brasileiros em sua plataforma.





– Esse juiz aplicou multas pesadas, ameaçou prender nossos funcionários e cortou o acesso ao X no Brasil – disse

o empresário americano.





Em seguida, ele declarou que sofrerá prejuízos oriundos de uma possível perseguição que sua empresa sofrerá

no Brasil após sua decisão, mas deixou claro que “princípios são mais importantes do que o lucro”.





– Como resultado, provavelmente perderemos todas as receitas no Brasil e teremos de fechar nosso escritório lá.

Mas os princípios são mais importantes do que o lucro – bancou o dono da rede social X.





Fonte: Folha do Estado