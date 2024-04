Passageiro é flagrado se masturb4nd0 na frente de mulher dentro de ônibus na BR-316

Um homem foi flagrado na madrugada desta sexta-feira (5) se masturbando na frente de uma mulher dentro de um ônibus que trafegava na rodovia BR-316, em Caxias, a 360 km de São Luís (MA). Na ocasião, a vítima estava dormindo e o ato de importunação sexual durou cerca de 1 hora, segundo testemunhas. O indivíduo foi preso em seguida pela Polícia Rodoviária Federal (PRF).









O QUE OCORREU: O ônibus havia saído da cidade de Bacabal, no Maranhão, para Teresina, no estado do Piauí. Os policiais que atenderam a ocorrência disseram que a mulher afirmou que o ato durou cerca de uma hora e que o homem só terminou quando ela filmou a cena pelo aparelho celular dela.





Segundo a PRF, a prisão ocorreu cerca de 1h em Caxias, após o motorista do ônibus parar o veículo para relatar aos policiais rodoviários que o passageiro havia cometido atos obscenos diante de uma mulher presente. Posteriormente, os agentes autuaram o passageiro por importunação sexual, ficando agora à disposição da justiça.





SEGUNDO CASO: Em menos de 24 horas, ocorreram dois casos de prisão por importunação sexual no Maranhão. Ainda na sexta-feira, a Polícia Civil deteve um homem identificado como Ricardo Emiliano Pereira Maia da Conceição, de 44 anos, pelo mesmo crime. Ele havia cometido o ato contra uma adolescente de 15 anos na capital.





Segundo a delegada Noemia Maia, da Delegacia de Proteção à Criança e Adolescente (DPCA), a adolescente, que não foi identificada, testemunhou o incidente logo após sair da escola. Assustada, correu para casa e informou sua família. O pai da vítima então denunciou o caso à Polícia Civil.





Via Meio Norte