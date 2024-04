Elon Musk sobe o tom e dispara: “esse juiz é uma vergonha, traiu o povo brasileiro”

O homem mais rico do mundo, Elon Musk, vem desafiando abertamente o ministro Alexandre de Moraes em sua rede social "X" - antigo Twitter.

Através de uma série de posts recorrentes, Musk ameaça desconsiderar as decisões de Moraes de bloquear perfis populares de brasileiros, argumentando que isso fere a liberdade de expressão e é ilegal.

Em seu mais recente post, Musk lança críticas pesadas contra Moraes, chamando-o de "vergonha" e acusando-o de trair o povo brasileiro de forma descarada. Veja abaixo:

"Em breve, o "X" publicará tudo o que é exigido por @Alexandre e como essas solicitações violam a legislação brasileira.

Este juiz traiu descaradamente e repetidamente a constituição e o povo do Brasil. Ele deveria renunciar ou sofrer impeachment.

Vergonha @Alexandre , vergonha."

As declarações incendiárias do CEO da Tesla adicionam mais combustível a uma polêmica que está agitando as redes sociais. Principalmente no final do post onde Musk afirma que Moraes deveria sofrer impeachment.

Veja abaixo o post feito por Musk no X:

Coming shortly, 𝕏 will publish everything demanded by @Alexandre and how those requests violate Brazilian law.



This judge has brazenly and repeatedly betrayed the constitution and people of Brazil. He should resign or be impeached.



Shame @Alexandre, shame.