EM CAMOCIM, HOMEM É ENCONTRADO M0R7O COM MARCAS DE TIROS PRÓXIMO À LOCALIDADE DE TUCUNS

Durante a manhã deste sábado, 06, populares ligaram para os 190 e informaram que havia um homem morto com marcas de perfuração a bala pelo corpo em meio a um matagal às margens de uma estrada carroçável na localidade de Baixinha, próximo às localidades de Tucuns e Lagoa das Pedras.





Sem perda de tempo, uma equipe do Destacamento da PM do Guriú foi ao local citado e lá encontrou um homem já morto, ainda não identificado, de pele branca, sem blusa, usando uma bermuda jeans azul, com marcas de perfuração a bala pelo corpo.





O local do sinistro foi isolado pela Polícia Militar. Equipes da Pefoce e do rabecão foram acionadas para o local. Equipes da PM e da PC realizam diligências pela região na tentativa de colher maiores informações sobre o sinistro. Como mais este caso, o município de Camocim contabiliza quatro homicídios dolosos neste ano de 2024.





Atualizando: Existe uma informação extraoficial que o cadáver encontrado teria sido morto em Jericoacoara e desovado na localidade de Baixinha, em Camocim. A polícia investiga o caso.





(Camocim Polícia 24h)