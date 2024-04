A Superintendência de Obras Públicas – SOP, por meio do 7º Distrito Operacional de Sobral que tem a frente o Dr. Francisco Alves, iniciou a Operação Tapa Buraco no trecho da CE-362, com início no Triângulo de Olho D’Água do Pajé com final no Triângulo de Valparaíso, no município de Santa Quitéria, conforme requerimento nº 43, 26 de fevereiro de 2024, enviado pela presidente da Câmara, vereadora Socorrinha Brasileiro.





Via Sobral em Revista