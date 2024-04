Homem que teve pênis amputado pela esposa relata vontade de reatar com ela

O frentista Gilberto Nogueira de Oliveira, de 39 anos, teve o pênis amputado pela esposa, Daiane dos Santos Farias, de 34 anos, após a companheira descobrir uma traição do marido. Meses após o incidente, em cartas trocadas entre os dois, a vítima perdoou a mulher e afirmou a vontade de reatar o relacionamento.





O caso aconteceu em dezembro de 2023, em São Paulo, quando Daiane descobriu que o homem a traiu no dia do aniversário dela. A relação extraconjugal teria sido com a sobrinha adolescente de Daiane, de apenas 15 anos.





No dia do crime, Gilberto relatou que os dois se acariciavam no escuro, quando Daiane teria apertado o órgão genital da vítima e cortado com uma navalha. A mulher ainda teria jogado o pênis do homem no vaso sanitário e acionado a descarga.





A mulher confessou o crime na delegacia e foi presa. De acordo com a coluna "True Crime", do jornal O GLOBO, Gilberto passou por várias cirurgias após caso e segue se recuperando. A vítima recebeu uma prótese peniana de um médico urologista, que deverá ser implantada quando as lesões cicatrizarem.





Recentemente, ele também precisou passar por uma cirurgia para retirada de pedras nos rins, porém o procedimento não teria dado certo devido a uma infecção. Ainda segundo a coluna, os dois começaram a trocar cartas em março deste ano.





Daiane, que aguarda julgamento na Penitenciária Feminina de Mogi Guaçu, teria afirmado estar com vergonha do que fez e relatado sobre a vida dentro da prisão. Ela contou que estava há 60 dias usando “só um uniforme de presidiária e duas calcinhas”.





A mulher foi indiciada por tentativa de homicídio e poderia receber pena de até 50 anos de prisão, por agravantes ao crime. Porém, o Ministério Público apontou que ela não teve a intenção de assassinar a vítima, e a tese foi acatada pela Justiça.





Assim, ela será julgada por lesão corporal grave, com pena de até 12 anos de prisão. O julgamento será no dia 24 de abril.





O POVO